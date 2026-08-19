马来西亚首相安华说，他认为台湾是中国大陆的一部分，并支持中国大陆必要时以武力实现统一。台湾对此表示抗议，并反驳安华的说法。

马国近年来外交政策虽逐渐向中国大陆对台论述靠拢，但历任首相都并未表明支持中国大陆武统台湾。安华是首名这么做的马国领导人。这能否为安华的外交政绩加分，则有待进一步观察。

半岛电视台星期二（8月18日）播出的《一个改变中的世界？》节目专访安华。安华在节目中回应主持人就台湾议题与武力统一的提问时，以马来西亚的情况作出比较和说明。

主持人说，中国大陆已表明若和平统一行不通，将保留在必要时使用武力之权利。主持人询问安华是否谴责中国大陆这么做。

安华回答：“好比马来西亚，若有州属决定脱离（联邦）出去，我们会使用武力吗？我想，我会保护国家的神圣与统一。”

主持人追问，这是否意味安华到时将动用武力？安华说：“是的。否则国家就会四分五裂。”

安华强调，维护领土完整是领导者的责任。安华在节目中也说，他将台湾视为中国大陆的一部分，并指这基于历史因素且受到国际社会普遍接受的现状。

主持人也询问，安华向来支持民主制度，是否对不愿受北京统治的台湾民众意愿产生同理心？

安华说，他对各类宗教、区域及民族议题确实有个人良知与看法，但不会因此而涉及“共谋”或“纵容”企图分裂一个合法独立国家的行为。

安华认为，台湾议题日益复杂，是受到历史事件与过去西方国家殖民历史的影响，他则对殖民主义则绝不宽容。他说，当年由于第七舰队介入，才导致如今台海两岸统一议题变得如此复杂。

安华也抨击国际社会在看待分裂主义议题的虚伪与矛盾。他质疑，许多人只把焦点放在中国大陆，却不讨论欧洲国家、美国内部或非洲地区存在的分裂问题。

另据台湾中央社报道，台湾外交部星期二针对安华的言论，发表声明并严厉谴责。

台方认为，安华的说法“贬损台湾主权的不实言论”，并指他影射台湾为中国大陆的分离主义省份，也合理化中国大陆的武统立场，同时严重危害区域和平稳定。

马来西亚1974年与在台湾的中华民国断交，并与中华人民共和国建交时签署的《马中建交联合公报》英文版表明：“马来西亚政府承认（recognizes）中华人民共和国为中国唯一合法政府，并认知（acknowledges）中国政府关于台湾是中华人民共和国领土不可分割一部分的立场。”

换言之，马国当时并未承认中国大陆对台湾的主权。这较接近美国的一中政策，而非中国大陆的一中原则。

中国大陆的一中原则是：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。美方的一中政策则是承认中华人民共和国是中国唯一合法政府。至于台湾是中国的一部份，美方仅认知中方有此立场，并未接受中方的说法。

不过，马国上述立场在2004年出现变化。时任首相阿都拉配合马中建交30周年访问北京并签署的《马中联合公报》表明：“马方重申坚持一个中国政策，并认为台湾是中华人民共和国不可分割的一部分。”

安华2022年11月上台后，马国在台海问题上，正式放弃与中国大陆建交初期的一中政策框架，全面接纳中方的一中原则，并宣示支持中国大陆反台独的立场。

2024年时任中国总理李强访马时，两国签署的《中华人民共和国和马来西亚政府关于深化提升全面战略伙伴关系、共建马中命运共同体的联合声明》称：“马来西亚重申两国领导人1974年5月31日签署的联合公报原则，坚定奉行一个中国政策，承认台湾是中华人民共和国领士不可分割的一部份，支持中国实现国家统一，不支持任何台独主张。”

中国国家主席习近平去年4月访马时，发布《中国和马来西亚关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》56点内容。当中第8点重申前一年李强访马时，两国反对台独的立场。