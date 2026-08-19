吉隆坡移民局一辆罗厘前往执勤途中，疑似开着警示灯和警笛闯红灯，撞上两辆汽车和步行路过的一家四口，造成一家四口三死一伤。

据《中国报》报道，吉隆坡警区总部交通调查及执法组主任莫哈末占祖里星期三（8月19日）发文告说，车祸发生在当天凌晨1时许，地点是吉隆坡苏丹依斯迈玛珠的十字路口交通灯，涉及一辆移民局罗厘、两辆汽车和四名行人。

莫哈末占祖里说，一名43岁马来司机驾驶的移民局罗厘，事发时正从吉隆坡移民局出发，准备前往秋杰路一带的取缔行动现场，载送被扣留的非法移民。

他说：“罗厘当时开着警示灯和警笛，疑在红灯时驶入路口，撞上一辆由50岁马来男子驾驶的宝腾汽车。”

他透露，移民局罗厘接着失控撞向路边的一家四口行人，以及另一辆停在路口等候交通灯的汽车。这辆汽车司机是一名38岁马来男子。

莫哈末占祖里透露：“事故导致行人一家四口中的53岁父亲、以及25岁和12岁的女儿死亡。55岁母亲则头部、右手和双腿受伤，事后已经送院治疗。”

警方赶到现场后发现，罗厘及两辆汽车司机都没受伤。警方随即扣留罗厘司机和宝腾汽车司机，两人的酒精呼气检测及初步尿液筛检结果皆呈阴性，显示他们事发时并未喝酒或滥用毒品。

莫哈末占祖里说：“警方在现场展开调查、取得电眼录像、寻找目击者，并将涉案车辆带回进行警区总部进一步调查。”

警方援引《1987年陆路交通法令》的鲁莽或危险驾驶导致他人死亡条文调查此案。