今年已有1万4807名乱丢垃圾者在马来西亚接获罚单，其中548人被法庭判处社区服务令，须在指定公共场所进行清沟、清扫及清理垃圾等服务。

《东方日报》报道，马来西亚房屋及地方政府部长倪可敏说，自今年1月1日正式落实社区服务令以来，全国已展开15轮执行活动，累计服务2279小时。截至星期一（8月17日），被判社区服务令的548人中，419人已完成社区服务，另129人目前仍在执行服务令。

他说，社区服务令的落实可让公众了解乱丢垃圾须承担法律责任，并提高社会的卫生意识。“当违法者在公共场所清理他人留下的垃圾时，不仅可以亲自体验清理人员的辛劳，更是最直接的公民教育。”

他也说：“垃圾不落地，马国更美丽。公共卫生的改善，需要执法、教育与全民配合三管齐下，缺一不可。”

目前，社区服务令已在采纳2007年固体废物与公共卫生管理法令的州属落实。为推动社区服务令推广至全国，当局正与尚未采纳这个法令的州政府，包括槟城、雪兰莪及吉兰丹展开跟进工作。

至于沙巴及砂拉越，当局已修订1974年道路、沟渠及建筑法令及1976年地方政府法令，以确保社区服务令能够在两州同步执行。