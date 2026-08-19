全球管理咨询公司科尔尼对近千名每周使用TikTok的马来西亚人进行调查，大多数受访者利用TikTok进行教育学习、文化熏陶、社区互动及提升身心健康。

《中国报》报道，科尔尼（Kearney）的调查显示，高达85%受访者认为TikTok让学习变得触手可及，72%受访者则指TikTok有助于个人提升，并为职业发展与学术进步提供技能培训支持。

84%受访者也认为TikTok有助促进多元文化交流，65%受访者则认同它赋予马来西亚人归属感，并推动了当地社区的积极参与。

这项由Kearney开展的调查，共收集1003名马来西亚人的反馈，涵盖18岁至60岁以上的不同年龄层。其中女性受访者占59%，男性则占41%。

在所有受访者中，有990人每周至少使用TikTok一次。

这项调查也发现，79%受访者利用TikTok探索兴趣爱好，77%受访者则借助该平台缓解生活压力。