（吉隆坡综合讯）马来西亚警方发现，外籍人士在马国涉及网络诈骗的案件日益增加，涉案者以中国公民居多。

马国警察总长莫哈末卡立星期三（8月19日）出席活动后告诉记者，跨部门合作的国家诈骗回应中心每天接获超过500通受害者来电，这些报案电话都会转交警方，由武吉阿曼警察总部商业罪案调查部接手调查，并展开逮捕行动。

他说，商业罪案调查部上个月逮捕了182名以马国作为网诈活动据点的外籍人士。不过，他没有说明这些落网嫌犯的国籍信息。

马国警方近期在全国各地侦破多起涉及中国公民的诈骗团伙。吉隆坡警方在今年5月初突击首都地区46个单位，捣毁多个跨国网诈窝点，逮捕187人，其中七成是中国公民。警方在行动中起获总值5768万令吉（约1786万新元）的资产和财物，包括房产、20辆豪华车和67件奢侈品。

今年7月中，柔佛州及霹雳州警方先后捣毁多个涉及中国人的网诈中心。其中，柔佛警方在7月15日突击搜查森林城巿的32个住宅单位，瓦解两个跨国电信诈骗团伙，逮捕335名嫌犯，其中包括309名中国人、19名印度尼西亚人、三名马国人及四名缅甸人。

霹雳警方则于7月16日，捣毁州内两个以中国民众为目标的网络爱情诈骗呼叫中心，逮捕12名中国籍男子。