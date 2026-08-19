（马尼拉综合讯）菲律宾两个月内发生两起校园枪击案，参议员呼吁收紧枪支管制，并重新检讨现有少年司法制度，加强对未成年违法者的问责机制。

菲律宾参议员埃斯库德罗星期三（8月19日）告诉记者，最近的案件凸显人们对枪支保管、校园安全、心理健康，以及年轻人接触网络暴力内容和电子游戏的担忧。

他说：“虽然现行机制已有针对未成年人违法行为的问责和矫正规定，但若执行过程中存在漏洞，我们有责任找出并解决这些漏洞。”

另一名参议员莱加达也呼吁加强执法，并采取更有力的保障措施，防止未成年人和未经授权者取得枪支。

菲律宾棉兰老岛三宝颜市雅典耀大学中学部一名九年级学生星期二（18日）在教室开枪，并通过身上佩戴的摄像头在社交媒体平台直播犯案过程。枪手射杀一名学生后开枪自杀，另有九人受伤。

今年6月，菲律宾中部塔克洛班市也发生校园枪击案，两名14岁和15岁的学生向同学随机开枪，造成至少三名学生死亡、20人受伤。

针对校园枪击案接连发生，菲律宾内政部长雷穆拉星期三也呼吁国会修订枪支法，将非法持枪列为不可保释的罪行，并对未妥善保管枪支的人予以处罚。

他说：“在最近的两起校园枪击案中，涉案枪支都是政府发给合格人员的……这些枪支没有获得妥善保管。”

雅典耀大学中学部枪击案枪手的父亲，是三宝颜港执法与安保服务局地区指挥官，案发后已被免职。

塔克洛班校园枪击案中，14岁枪手使用的手枪则登记在一名现役女警名下。这名女警是嫌犯的姑姑，疑似没有锁好配枪，事后被撤职查办。

至于最新一起校园枪击案的作案动机，目前仍不清楚。雷穆拉认为，枪手可能受到沉浸式线上游戏Roblox的影响，因为有目击者称曾看见他玩这款游戏。

雷穆拉说：“Roblox本身不是一款危险游戏，危险的是游戏内的聊天群组，极端思想在此滋生。从枪手直播作案过程的模式来看，这孩子似乎受到激进化的影响。”

三宝颜市长奥拉索则告诉菲律宾GMA新闻网，枪手据称因成绩问题承受压力，并患有抑郁症。另有媒体报道，枪手曾在校园遭到霸凌。

不过，菲律宾教育部长安牙拉促请公众不要轻信未经证实的报道。他说，目前尚无确凿证据证明枪手患有忧郁症、曾遭霸凌，或受到网络内容影响。