（堪培拉综合讯）泰国和澳大利亚同意加强合作打击跨国犯罪活动，包括毒品走私、人口贩卖及网络诈骗等。

泰国首相阿努廷星期三（8月19日）访问澳洲，与澳洲总理阿尔巴尼斯举行会谈。两人在会后发布联合声明说，网诈日益复杂和泛滥的情况令人关注，双方同意加强两国在执法、海关、移民和金融情报机构之间的合作，打击网诈、毒品走私等不法活动的犯罪网络、资金流和供应链。

声明说，泰国和澳洲的国家警察部队将更紧密地合作，双方还同意每两年举行一次国防部长会议，加强在印太地区的安全合作。

两国领导人还发表一份关于深化经济领域合作的声明，承诺在科学技术、农业、食品、清洁能源、医疗保健等领域开展更广泛的合作，以扩大双边贸易和投资。

澳洲还承诺全力支持泰国加入经济合作与发展组织（OECD）的申请。根据澳洲外交贸易部的数据，泰国去年是澳洲第11大贸易伙伴，双边贸易额达324亿澳元（约292亿新元）。

阿努廷此行是近14年来首次有泰国首相正式访问澳洲。2020年，泰国和澳洲将双边关系提升为战略伙伴关系。

阿努廷说，这一伙伴关系为两国应对各项跨境安全挑战奠定坚实基础，也有助于两国​​增强抵御地缘政治动荡，以及应对瞬息万变的全球形势的能力。

他还透露，泰国考虑让澳洲豁免于航空燃料出口禁令，向有大量需求的澳洲出口过剩的航空燃油。不过这个提议仍须获得内阁批准。

阿尔巴尼斯则感谢阿努廷和泰国政府，在中东冲突导致供应链受影响时，协助澳洲获得航空燃料。

中东冲突令能源供应紧张，泰国今年3月下令暂停成品油及航空燃料出口，这直接对依赖亚洲供应链的澳洲燃油供应造成压力。