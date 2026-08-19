马来西亚警方牵头的各执法单位过去两周展开六次肃毒行动，成功瓦解两个贩毒团伙和截获四名毒骡。当局共逮捕12名马国与外国嫌犯助查，并起获总值约3750万令吉（约1174万新元）的各类毒品。

雪州总警长沙兹里星期三（8月19日）在雪州警察总部召开的记者会说，落网的12名嫌犯分别包括一名马国男子、两名马国女子、六名外国男子及三名外国女子。

调查显示，被捕者是数个贩毒团伙的送货员、仓库看守员及协调员。

他透露：“落网的外国嫌犯皆以旅游签证入境。警方已将他们的证件交由移民局查验，以核实他们的实际国籍。”

沙兹里说，上述六次执法行动是由雪州警方、武吉阿曼警察总部毒品罪案调查部、边境管制及保护机构、吉隆坡国际机场毒品罪案调查组，以及马国机场控股联合展开。

他说，其中首次执法行动是本月4日在安邦地区一处民宅展开。警方陆续逮捕六名涉案者，并起获150包以茶叶包装掩饰、总值780万令吉的冰毒，也扣押一辆四驱车及现金2000令吉。

这六名嫌犯中，三人上周五（14日）被控抵触《1952年危险毒品法令》，另两人被控违反《1959/63年移民法令》，另一人则因证据不足而获释。

沙兹里指出，警方随后于上周一（10日）及上周六（15日），接连在吉隆坡国际机场展开四项行动，截捕四名年龄介于22至39岁的外籍毒骡。

警方在他们的行李箱内搜出92包重达92公斤的大麻花，以及四包重7公斤的可卡因粉。这名嫌犯已被延扣6天至14天助查。

沙兹里透露：“调查显示，贩毒团伙在社媒刊登广告，以工作为诱饵诱骗嫌犯前往马国。团伙成员过后指使毒骡携带藏毒行李出境前往指定国家，部分毒骡在运毒前获悉有报酬，也有人在不清楚报酬的情况下沦为毒骡。”

他说，警方的第六项行动在星期一（17日）展开。警方当天突击安邦美拉华帝花园一处毒品仓库，逮捕一对33岁及28岁的马国男女。

警方当场起获243包约252.7公斤的冰毒、234包约88公斤的海洛因砖，总值约1970万令吉；警方同时扣押一辆汽车及现金704令吉。

沙兹里总结，警方上述六次行动共起获96.15公斤的大麻花、408.64公斤的冰毒、87.98公斤的海洛因以及7.72公斤的可卡因，市值约3750万令吉。

警方援引《1952年危险毒品法令》调查上述案件。所有嫌犯尿检过关，除了其中一名马国嫌犯有毒品前科，其他嫌犯的尿检都过关。