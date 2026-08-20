德国地球科学研究中心称，印度尼西亚弗洛雷斯岛再次发生5.7级地震。

新华社报道，德国地球科学研究中心信息显示，弗洛雷斯岛星期三（8月19日）格林尼治标准时间晚上10时45分（新加坡时间星期四清晨6时45分）再次发生地震。震源深度10公里。

上星期六（15日）当地发生7.7级地震，造成73人死亡，900多人受伤，近6万人流离失所。

另据法新社报道，一名84岁、下肢瘫痪的老妇在印尼强震导致房屋倒塌后，奇迹般在三天后被发现生还。

84岁的保利娜（Paulina Pobi）住在弗洛勒斯岛北部一座小岛上，她的房屋是数百栋被地震震塌的房屋之一。

她受困在倒塌的竹墙下，直到家人星期二（18日）回家才找到她。家人起初以为她已经获救，并被安置到避难所。



当地官员鲁道夫斯说：“由于她身体瘫痪，无法移动或说话，因此直到第四天，家人才终于找到她。”

他也说：“她身体状况良好，没有受伤。只是因为好几天没吃没喝，所以有点虚弱……感觉很不真实，简直像个奇迹。”

据印尼气象、气候和地球物理局称，自上星期六以来已记录到3000多次余震，其中至少86次震感强烈，居民都能感受到。

当局已运送近400吨援助物资，包括食品、饮用水和药品。