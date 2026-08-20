越南政府向国会提交一份刑法修正案草案，提议对六项罪名废除死刑，包括贩毒和强奸未成年人。

越南之声广播电台报道，公安部长梁心光星期四（8月20日）在国会指出，这份草案旨在进一步区分刑事责任，确保罪名和刑罚与犯罪行为的性质和严重程度更加相符。

根据草案，叛乱、强奸未满16岁者、贩毒、危害人类和战争罪将不再判处死刑。叛国、谋杀、恐怖主义和非法生产毒品则仍将保留死刑。

草案也将扩大非监禁刑罚的适用范围，涵盖10种罪行，同时大幅提高罚款金额和用于界定罪行和量刑的金额门槛。此外，草案将取消对被判有罪的商业法人实体征收资本的处罚。

预计越南国会将在未来几周内对法案进行辩论，并在10月开始的国会会议上进行表决。据《青年报》报道，如果获得通过，修订后的刑法将于2027年3月生效。

公安部本周早些时候发声明说：“缩小死刑适用范围，使党的政策制度化，符合立法进步趋势，并提升越南在刑事司法合作、引渡和司法互助方面的地位。”

此前，越南刑法已于去年7月生效，对包括贪污和旨在推翻政府的活动在内的八项罪行取消死刑。这些修正案使房地产大亨张美兰免于死刑，此前她因涉嫌120亿美元（约152亿5300万新元）的诈骗案被判有罪。

在越南，死刑数据属于国家机密，目前尚不清楚该国有多少死刑犯。自2011年废除枪决以来，注射死刑是越南唯一的死刑执行方式。