继泰国首相阿努廷本月初与缅甸总统敏昂莱会晤后，两国最高军事将领也举行会谈。

法新社报道，泰国国防军总司令乌克里斯（Ukris Boontanondha）星期四（8月20日）在首都曼谷的一家酒店，会见缅甸军方领导人耶温乌。这是耶温乌就任缅甸军方领导人以来首次出访外国，此行正值缅甸军方试图摆脱国际社会长期孤立的处境。

预计双方会谈将聚焦两国长达2400公里的边境问题。泰缅两国共享约2400公里长的边境，缅甸内战导致难民、武装冲突及毒品和人口贩运等问题外溢，给泰国带来安全与边境管控压力。

耶温乌曾担任缅甸军政府的情报负责人，并因参与政变而受到美国等多个国家的制裁。

阿努廷本月在曼谷以隆重礼遇接待敏昂莱。泰国外交部长西哈萨对此举辩护说：“这不是关乎合法性，而是面对现实。”

不过，缅甸问题特别顾问委员会本周说：“泰国拥抱一个军阀，已经烧毁了自己的信誉。”

组织也说，泰国进一步允许耶温乌访问，“只会让泰国蒙受更大耻辱”。

联合国调查人员上星期说，耶温乌领导的缅甸军方正在加大对平民目标的空袭。

联合国缅甸问题独立调查机制年度报告也记录了缅甸军方长期实施任意拘押、酷刑和性暴力的情况。

缅甸政府则称，这份报告是“针对缅甸安全部队的片面指控”，所依据的信息“无法核实且不准确”。