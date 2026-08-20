马来西亚移民局卡车疑闯红灯撞上行人酿三死一伤车祸，司机被控上庭面对五项控状。

《中国报》报道，43岁的被告莫哈末阿克峇星期四（8月20日）被控三项危险驾驶导致他人死亡、一项不谨慎驾驶导致行人受伤，以及一项开车闯红灯罪名。不过，他否认犯案，获准以6万令吉（约1万8900新元）的保释金保外候审。

根据其中三项控状，他被控于星期三（19日）凌晨1时，在隆市苏丹依斯迈路危险驾驶一辆车牌为“VGM9745″的黑玛丽亚卡车，导致53岁的赛莫哈末菲道斯、24岁的西蒂诺莎兹林和12岁的西蒂达威莎奥妮死亡。

他也被指在上述相同时间与地点， 驾驶同一辆黑色卡车时闯红灯，并且不谨慎驾驶导致55岁行人诺哈雅蒂受伤。

推事最终谕令，被告获准以各控罪的1万2000令吉保释金和一名担保人保外候审，每月需到警局报到一次，驾驶执照将被吊销直至此案审结为止。

这起交通事故发生于星期三凌晨1时许，在隆市苏丹依斯迈路靠近Maju Junction红绿灯交界处。

吉隆坡交通调查及执法组主任占祖里助理总监星期三发文告指出，警方接获投报，事故涉及一辆移民局卡车、两辆轿车和四名行人。

他说，一名43岁巫裔男子驾驶的移民局卡车，当时正从吉隆坡移民局出发，准备前往秋杰路一带的取缔行动现场，载送被扣留的非法移民。

这辆卡车当时开启警示灯和警笛，途经苏丹依斯迈路的路口时闯红灯；一辆由50岁巫裔男子驾驶的宝腾赛佳轿车，从秋杰路在绿灯的情况下直接往端姑阿都拉曼路的方向行驶，因闪避不及而与卡车发生碰撞。

移民局卡车随后失控撞向站在安全岛等待过马路的一家四口，以及另一辆停在路口等待交通灯转绿的多功能休旅车。

这起事故导致四名行人中三死一伤。他们是一户巫裔家庭，死者分别是父亲和两名女儿，55岁母亲则头部、右手和双腿受伤，事后送入吉隆坡中央医院接受治疗。

移民局卡车、宝腾赛佳和多功能休旅车司机则没受伤，警方后来逮捕卡车司机和宝腾赛佳司机协助调查。