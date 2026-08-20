马来西亚首相安华说，政府坚持“一个中国”政策始于第二任首相敦拉萨时代，至今仍维持不变。

《东方日报》报道，安华星期四（8月20日）出席2026年马来西亚TikTok商场购物峰会后，被询及台湾对安华涉台言论感到不满一事时作出回应。

他说：“我的立场符合我国长期奉行的政策，但在接受半岛电视台采访时的表述方式可能引起负面反应。”

他补充说，马国一直奉行这一政策，同时希望能以和平方式解决问题。

安华指出，马国尊重中国在台湾主权问题上的立场，并相信和平方式是解决有关问题的最佳途径。

“一个中国政策自敦拉萨时代开始实施。在我看来，这项政策至今仍维持不变。我们一直奉行这一政策，当然，我们希望以和平方式解决问题。”

据报道，安华日前接受半岛电视台专访时说，认同台湾是中国的一部分，并认为中国在必要时有权采取武力手段实现统一。

他以马国为例称：“如果一个州属决定脱离大马，那我们会使用武力吗？我认为我会维护国家的完整和统一。”

上述言论随即引起台湾外交部强烈反应，并指责安华发表不实言论，公开为中国武统台湾的立场合理化。