（布城综合讯）马来西亚政府驳斥社媒近来流传，国民登记局出现许多外国人办理马国身份证，以及政府大量向外国人发放公民权的说法。

内政部属下国民登记局（简称登记局）星期四（8月20日）发文告说，登记局向马国公民及非公民提供各种登记和文件办理服务。其中，向非公民提供的服务包括出生登记和婚姻注册。

登记局强调，不是所有前往登记局的人都是为了申请身份证，并促请民众不要单凭网上流传的照片，或因特定群体出现在登记局，却不了解当事人究竟办理何种事务，就妄下定论。

登记局也解释，政府向非公民新生儿发放粉红色的非公民报生纸，纯粹是为了方便统计和管理。粉红色报生纸是证明有关外籍新生儿已在马国合法登记出生，并非证明相关新生儿是马国公民，也不保证新生儿未来必然获得马国公民权。

登记局说，即便是不符合取得马国公民权条件的外籍新生儿，当局也会发放上述粉红色报生纸，因为根据条例，所有在马国出生的新生儿，不管父母是不是马国公民，都须向登记局登记出生。

登记局说：“此举至关重要，因为这确保每个人的出生都有正式记录，但并不意味着有关人士必定获得马来西亚公民权。”

内政部长赛夫丁星期三（19日）也在脸书否认政府大量向外国人发放公民权，也否认网传有约120万中国公民入境后没有离境的说法。