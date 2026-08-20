（曼谷综合讯）泰国数据中心行业投资规模持续扩大，引发社会对电力和水资源过度消耗的关注，并质疑政府给数据中心投资优惠政策是否物有所值。泰国政府为此下令全面审查及改革对数据中心的投资激励政策。

泰国副首相兼财政部长埃尼提星期三（8月19日）告诉记者，投资必须带来经济价值和切实的利益，能真正让国家和人民获益，同时要最大限度减少对电力、水资源和环境的压力。

他已指示泰国投资促进委员会（BOI）重新评估数据中心政策，未来将进一步加强对数据中心投资项目综合影响的评估。

综合泰媒报道，泰国政府将从三方面评估投资项目是否能为泰国经济结构带来实际增值。一是研发与人才培养，投资者须在泰国设立研发中心，或参与提升本土人才和劳动力的专业技能；二是与本土供应链建立联系，鼓励数据中心采购本土企业生产的零部件及服务；第三则是创造高质量就业岗位，并推动技术转移，培养泰国本土工程师、云计算工程师及数据科学家等专业人才。

新框架将明确要求运营商报告水电消耗情况，以防止数码产业盲目扩张对泰国能源和自然资源造成长期负担。其中一项可能采取的措施是，要求数据中心企业自行建设发电设施，以缓解电力基础设施的负担，同时避免数据中心的巨大电力需求影响普通民众的用电及电价。

埃尼提说：“我们将要求数据中心企业自行建发电厂，并由企业承担相关成本。如果企业仍希望用公共电力系统，就必须支付更高的电价。”

他也说，目前的数据中心监管存在法律和制度上的限制，尚未形成一套完整的监管体系，因此出现漏洞。部分外国企业选择在泰国建设数据中心，但未申请BOI投资优惠，使政府无法通过投资优惠条件对相关的资源使用及环境影响进行有效监管。

为填补这一空白，泰国政府日前出台《2026年数据中心经营业务政策委员会条例》，旨在通过建立统一机制，综合监管数据中心行业。根据新规，BOI、自然资源与环境部、能源部等机构将共同参与数据中心行业的整体监管，管理方向从单一的税收优惠吸引，转向“促进投资与资源环境严格监管并重”的新阶段。