（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华发表有关台湾的言论引起争议，但他坚持中国有权维护领土完整，并指这与美国在独立战争后不准领土分离的立场一致。反对党指安华的说法是严重的外交失误。

安华星期四（8月20日）出席公开活动后告诉记者，马国自第二任首相阿都拉萨以来，就遵循一个中国政策，今后也将继续维护这项立场。

不过他说，马国虽奉行一中政策，但也主张“寻求和平解决之道”。

安华星期二（18日）接受半岛电视台访问，重申对一个中国政策立场的同时，表明马国政府将以武力阻止州属脱离联邦。这被认为是表态支持中国大陆武统台湾，引起舆论争议。

安华星期四回应争议时承认，他的表述方式可能引起负面反应。他强调，马国尊重中国在台湾问题上的立场，并相信以和平方式解决有关问题是最佳途径。

他补充说，不管是中国或美国，都不允许领土分离。“我相信我的立场（中美两国皆有权维护领土完整）是正确的。正如我所说，美国独立战争期间，也不容许国家出现任何分裂。我只是采取一致的立场。”

安华的涉台言论引起马国反对党抨击。伊斯兰党中委及吉打州行政议员海因希曼星期四发文告说，安华上述针对台海课题的表态是“严重且不必要的外交失误”。

海因希曼说，台湾问题涉及历史、主权与区域安全，属于高度敏感的地缘政治议题。“马来西亚不应充当仲裁者，更不该为（解决此问题的）武力选项赋予任何道德正当性。”

他说，马国长期奉行一中政策，但这项政策仅停留在外交承认层面，从未延伸至对使用武力的合法或正当性质做出判断。

他还说，马国的外交政策向来主张和平对话，以及反对单方面改变现状，但安华上述言论背离了这些外交方针。

他强调，马国是依赖国际贸易的国家，不应卷入大国博弈，因为到时不仅无法从中获利，反而可能丧失与中国、台湾、美国等多方经贸往来的战略空间。

他说：“马来西亚原本在台海议题上有非常舒适的外交空间，既尊重一中政策，又能与台湾维持务实经贸往来。……我们的利益应在于确保能与各方保持往来，而不是被迫选边站。”