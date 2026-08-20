（雅加达／古晋综合电）厄尔尼诺现象使干燥气候加剧，印度尼西亚各地的火点数量飙升至十多年来的最高水平。当地官员和专家警告，最糟糕的情况还没到来。

截至星期四（8月20日），印尼林业部野火监测系统SiPongi的卫星探测数据显示，本月至今已记录到超过3500个火点，是7月份总数的四倍有余。不止如此，加里曼丹岛、苏门答腊岛和爪哇岛的大部分地区还面临林火加剧的风险。

林火导致的浓厚烟霾笼罩了很多地区，如中加里曼丹省首府帕朗卡拉亚（Palangkaraya）和周边。

林业部加里曼丹森林与土地火灾控制中心负责人尤多说，由于火场多，他在加里曼丹岛的767名同事已全员出动到各个前线。“真的太难了，我们办公室里已经没人了。”

然而，印尼的常年干旱和火灾季节才刚刚开始。尤多告诉法新社：“我们还必须保持耐力，9月和10月会更干燥。”

印尼政府日前说，自今年初以来，林火已烧毁超过20万公顷的土地，面积大约是雅加达的三倍。大多数林火发生在加里曼丹和苏门答腊，导致当地的空气质量不断恶化，近几周呼吸道疾病新增病例数以千计。

西加里曼丹是眼下林火灾情严重的省份之一。自7月以来，当地医疗机构每周记录的呼吸道感染急诊病例约5000起，今年上半年每周平均数约500起。

在南苏门答腊，呼吸道感染病例也显著增加，今年至今累计近26万起已知病例，超过去年的全年总数。

加里曼丹的林火所产生的烟霾持续跨境飘向马来西亚的砂拉越。砂拉越星期四（8月20日）有六个地区的空气质量处于不健康水平，西连（Serian）更处于非常不健康水平。砂拉越教育局因此宣布，南部九县的所有学校即日起暂时停课两天，改为居家学习。

印尼加里曼丹的林火导致烟霾跨境，马来西亚砂拉越的空气质量恶化。星期四上午，砂拉越首府古晋的议会大厦周围，天空灰蒙蒙一片，初升太阳光芒大减。（马新社）

砂拉越天然资源与环境局当天发文告说，若境外林火持续，砂拉越仍会持续出现烟霾。

独立森林监测平台Nusantara Atlas持续追踪印尼和东南亚地区的毁林行为、泥炭地破坏和野火热点。平台创始人加沃说，目前只有降雨才可能控制印尼境内的林火，但他认为，这在11月之前不太可能发生。

这意味着，印尼林火和伴随而来的跨境烟霾很可能持续到年底。