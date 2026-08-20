（雅加达综合电）印度尼西亚东部弗洛勒斯岛附近海域上周发生7.7级强震后，至今余震不断。星期四清晨再发生5.6级较强余震，导致一人受到严重惊吓死亡，令地震死亡人数上升至72人。

根据印尼气象、气候和地球物理局消息，这次余震发生在星期四（8月20日）早上6时45分，震中位于东努沙登加拉省主要岛屿弗洛勒斯岛西部鲁滕（Ruteng），震源深度为10公里。

东努沙登加拉省芒加莱县是上周六（15日）7.7级强震重灾区之一。星期四早上再次发生较强余震后，当地一名居民惊恐过度，被送往医疗站后不幸去世。

《雅加达环球报》报道，这导致与地震相关的死亡人数增至72人，其中三人死于严重惊吓。

根据芒加莱县应急响应指挥部的消息，截至星期三（19日）晚上，当局在15日的7.7级主震后已录得3055次余震，其中至少有25次震级超过5级。

印尼气象、气候和地球物理局预测，东努沙登加拉省未来21天到30天内仍持续有余震。

主震和一系列余震导致近6万人逃离家园，在临时避难所寻求庇护。尽管印尼总统普拉博沃已指示政府向灾区分发总计253公吨的物资，但许多灾民至今仍未得到援助。

芒加莱县灾民尤哈内斯告诉《雅加达邮报》：“我们非常需要防水布、食物和药品……我们自己搭建的帐篷太脆弱了。”

当地灾民也呼吁当局尽快恢复因地震中断的清洁用水供应。

印尼财政部长普尔巴亚星期三说，政府已拨付首批440亿印尼盾（约317万新元），用于支援救灾。财政部也正与国家灾害管理机构协调，确保资金到位及顺利发放紧急救援物资。

不过，环保组织印尼环境论坛（Walhi）负责人梅尔瓦说，此次地震造成大规模损失和人员伤亡，表明东努沙登加拉省的防灾工作并不到位。

她敦促政府启动强有力的灾后重建措施，尤其必须关注偏远地区，以免重蹈去年底苏门答腊岛洪灾的覆辙。

2025年11月，苏门答腊岛的北苏门答腊省、西苏门答腊省和亚齐省遭遇严重洪水和山体滑坡，造成至少1200人死亡。当时灾区因交通受阻，官方救援物资和搜救力量迟迟无法到达偏远地区，引发民怨。大批灾民在房屋及避难所外悬挂白旗，抗议政府救灾不力。