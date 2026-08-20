（吉隆坡综合讯）马来西亚内阁批准落实17项改进措施，加强在吉隆坡国际机场及其他国际入境处的安全管控、筛检和风险管理，其中包括随时对航空公司机师与机组人员进行毒品检验。

马国内政部与交通部星期四（8月20日）发布联合文告说，星期三（19日）提呈内阁讨论的内政部与交通部联合备忘录纳入17项改进措施建议，其中六项被列为优先事项，包括根据风险展开目标式筛查，加强检查经鉴定为高风险的航班、乘客、机组人员及行李。

其他措施还包括加强电子审查及出入管制程序，这涵盖机组人员、航空公司员工、地勤人员、机场营运商员工、供应商、承包商，以及其他需要进入受限制保安区域的人员。

马国政府承认，上月底发生的马航机师走私毒品到印度尼西亚案，以及其他影响出入境管制与飞航安全的事件，是当局决心加强出入境安检的重要因素。

因此，马国当局也将加强对航空人员展开毒品筛检，包括对机师、客舱机组人员及相关工作人员进行入职前、定期及随机筛检。

此外，当局也会增加战略地点的警力部署、协调及共享安全信息，以及成立内政部与交通部技术委员会，负责协调相关行动、解决跨部门问题，并监督这些改进措施的落实情况。

马国政府准备先在吉隆坡国际机场试行上述新措施，之后再根据风险程度、营运需求及适用性，逐步扩大到全马各地的出入境关卡。

马航一名39岁机师7月29日执飞MH727航班，从吉隆坡抵达印尼雅加达国际机场后被捕。印尼海关人员在他的行李箱发现14个包裹，里面有7万零114粒摇头丸，重约25公斤。他的随身行李中还藏有4克冰毒。

印尼警方调查显示，这名机师2024年起便多次利用职务之便，根据飞行班表协助贩毒团伙向多个国家走私毒品。

此事引起民众对飞航安全的担忧，马国民航管理局随即于本月7日下令，马航集团所有机师与空服员，必须在30天内完成强制毒品筛检程序。

马航星期一（17日）发文告说，旗下所有机师的毒品筛检都过关，马航接下来会筛检2840名空服员。