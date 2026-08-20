（曼谷综合电）泰国武装部队最高司令乌克里斯星期四在曼谷接待到访的缅甸军方领导人耶温乌，并举行会谈。

这是耶温乌（Ye Win Oo）今年3月接替敏昂莱出任缅甸武装部队总司令以来首次出访，标志着发动政变的缅军领导层正逐渐摆脱被国际社会孤立的状态。

泰国军方星期四（8月20日）发声明说，两位军事领导人重点讨论了如何在泰缅长达2400公里的边境加强安全合作，并探讨联手打击毒品交易和网络诈骗，以及在反恐、军训、人道主义援助和救灾等方面的军事合作。双方也讨论了跨境雾霾、林火和河流污染问题。

耶温乌是缅甸原任情报首长、敏昂莱的头号亲信。他此次出访泰国是为了出席8月20日至21日在曼谷举行的第九届泰缅高层委员会会议。

联合国调查人员上周称，缅甸军方正扩大在境内针对平民的空袭。人权组织“缅甸特别咨询委员会”因此指责泰国，接待耶温乌等同于“拥抱军阀”，有损泰国信誉。

对此，泰国外交部长西哈萨回应说，这无关是否承认缅甸新政府的合法性，而是“直面现实”。

泰缅上一次举行高级军事会谈是在2023年，即敏昂莱领导缅军发动政变推翻民选政府的两年后。

缅军领导层夺权掌政，被国际社会孤立了五年。今年初，缅甸举行政变以来的首次大选，以此标榜国家回归民主，但遭软禁的民主领袖翁山淑枝及她所属的政党不得参选，民主监督机构因此认为，这是一场伪选举，只为合法化军方的统治，并不是真的还政于民。

尽管如此，缅甸邻国包括泰国以此次选举为契机，寻求重建与缅甸的双边关系。本月6日，敏昂莱以缅甸总统身份首次访问泰国，受到泰国首相阿努廷高规格接待。阿努廷更公开表态支持缅甸重返亚细安。