在马来西亚吉隆坡，一家六口家庭每月需要9610令吉（约3018新元）的基本开销，才能过上体面的生活。

《马来西亚前锋报》报道，上述数据是通过马国统计局开发的“我的体面生活基本开支计算器”（MyPAKW）计算得出的。

根据同一计算法，在吉隆坡生活的单身人士，每月需要2403令吉的基本生活开销才能维持体面生活。

如果居住在乡区如登嘉楼勿述，一家六口的家庭每月只需4956令吉；在吉兰丹日里生活的单身人士，每月只需1019令吉就能生活体面。

统计局指出，PAKW于2018年开发，并于2024年正式推出。这个指标的制定参考定期进行的家庭开销和收入调查，并结合家庭开销模式。

当局指出，PAKW的价值受地理位置、年龄、性别和家庭规模等人口特征的影响。每个家庭的PAKW价值，会因人口特征和地理位置的不同而有所差异。

PAKW是根据“超越最低需求”的原则制定，同时兼顾体面生活的三个面向，即需求、期望和社会参与。

当局说，PAKW本周进一步更新，将残疾人士、病患和老年人等特殊需求群体纳入考量，以更全面反映他们的实际生活需要。

当局指出，更新后的PAKW会评估家庭为让特殊需求成员达到体面生活水平所需承担的额外开支，以计算这些家庭的实际生活成本。这项措施涵盖七类残疾人士，以及需要居家护理的病患和需要特殊照护的老年人。

