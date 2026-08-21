（新山综合讯）马来西亚柔佛州务大臣翁哈菲兹率团访问新加坡，吸引超过50亿令吉（约16亿新元）潜在投资，进一步巩固柔佛作为区域新兴投资与增长目的地的地位。

翁哈菲兹星期四及五（8月20日及21日）接连在脸书发文说，他日前访问新加坡，与新加坡副总理兼贸工部长颜金勇会面，也与新加坡国家发展部长徐芳达共进早餐，同时与多方投资者举行会谈，探讨如何加强柔新之间的经济合作，特别是柔佛—新加坡经济特区有关的项目。

面对全球经济形势日益严峻的挑战，翁哈菲兹希望柔新充分发挥双方的优势，吸引更多战略投资和高价值产业，从而加强跨境供应链，为区域和全球投资者打造更具竞争力的生态系统，成为国际企业拓展亚细安市场的重要门户。

柔佛州务大臣翁哈菲兹（右）日前与新加坡国家发展部长徐芳达共进早餐，并就多项经济议题展开交流。（东方日报）

翁哈菲兹说，他与徐芳达就多项议题展开交流，重点包括推进预计于今年底推出的柔新经济特区投资蓝图和总体规划的筹备工作、强化供应链与中小企业的参与，以及简化柔新之间商业往来和货物流动手续等。

他也在与多方投资者会谈期间，吸引超过50亿令吉的潜在投资，主要集中于高速光学技术、医疗科技及半导体制造设备等战略性和高科技领域。

他说：“这些领域至关重要，不仅带来投资金额，更将新技术、专业知识和就业机会引入柔佛。”

他也说，自去年1月以来，马国投资促进中心已接获1436项投资咨询，包括43项由新加坡经济发展局及新加坡企业发展局转介的潜在投资项目，反映双边合作成果丰硕。