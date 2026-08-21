（东京／河内讯）人工智能技术发展正快速改变东南亚跨境诈骗产业的运作方式，不仅降低犯罪团伙的人力成本，也让诈骗手法更逼真，令网诈及其他跨境犯罪持续在东南亚蔓延。

专家认为，执法当局也应该善用人工智能（AI），通过AI驱动的反诈检测技术，以及加强公共与私营部门和各国间的合作，提高防范跨境诈骗的能力。

《日经亚洲》星期五（8月21日）报道，联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚及太平洋地区代表尚茨指出，日新月异的高科技正助长犯罪活动，犯罪手法也不断在创新。

他举例，诈骗分子在视频通话中，通过AI技术生成银行、警察局等背景，并根据真人的图像和语音数据创建虚拟人物，让受害者难辨真假。

他指出，AI还可协助诈骗团伙锁定不同国家的受害者，并以当地语言沟通，使大型诈骗中心能以更低成本扩大运作。

美国联邦调查局的数据显示，包括投资诈骗在内的三类网诈，在2021年至2025年间造成的损失高达103亿美元（约131亿新元）。

在日本，透过社交媒体进行的投资诈骗、爱情诈骗及其他诈欺案件激增，在去年造成的损失金额增加约60%，达3257亿日元（约26亿新元）。

东南亚国家是此类诈骗活动的重灾区，这些国家正在加大打击力度。其中，被视为诈骗团伙大本营的柬埔寨，今年上半年已遣返约1万6000名涉嫌诈骗的外籍人士。当局在6月份一次为期五天的行动中，搜查了金边101处可疑地点，锁定近2000名外籍人士。

缅甸也是诈骗团伙的据点。当局已根据中国政府的要求，将约7600名涉及诈骗的中国籍人士遣返回国。中国公安部今年4月披露，当局去年共拦截约36亿通可疑电话，以及约33亿条可疑短信。

尽管各国严厉打击，但诈骗团伙往往在有所察觉或据点被查封后，把运作基地从东南亚传统高风险区域转移到其他国家，又或是迅速把赃款转移到海外，使得当局追踪和追回资金变得十分困难。

日本综合研究所资深研究员森口善正认为，面对AI诈骗时代的到来，执法当局须通过公共部门与私营部门之间的合作、跨国合作，以及结合AI反诈技术，才能跟上同样使用AI提升效率的犯罪团伙，有效打击跨境诈骗活动。