内战五年后，缅甸今年虽以“民选总统”为名标榜国家回归民主，并在国内呼吁反对派与地方武装和谈、对外重启外交接触，但大多数缅甸民众仍感叹生活艰难，短期内看不到和平曙光。

仰光保险从业员托敏（化名，30岁）接受《联合早报》访问时直言，尽管举行了选举，但掌权者本质上毫无变化。“如果比较选举前后的情况，大多数人会说基本没有什么不同，生活也没有明显改善。”

密支那商人欣欣（化名，34岁）也说，敏昂莱出任总统后内战依然持续。“目前局势犹如军阀割据，各地武装组织只想握紧手中权力，各方难以有效沟通，走向和平的路依然困难重重。”

自2021年发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府以来，缅甸军方与反军方武装及民族地方武装（简称民地武）的冲突已持续五年。

军政府去年底至今年初举行了不受国内外认可的大选，原军政府领导人敏昂莱4月10日宣誓就任总统。上任100天时，敏昂莱声称已与13个民地武会谈，并呼吁其他组织加入。

外交方面，敏昂莱先后访问中国、俄罗斯、印度、老挝和泰国，并尝试恢复与亚细安的接触，力图摆脱国际孤立。

然而欣欣认为，若无法提出足够有利的条件，这类出访根本无法推动国内的和平进程，也难以让民地武放下武器。

托敏也说，许多民地武在冲突中不断壮大，建立据点、获取资金并形成独立的运作体系。“这不是简单地呼吁和平或签署协议就能解决的，短期内不可能恢复到五年前的状态。”

民怨深重 物价暴涨与电力瘫痪冲击生计

来自曼德勒的商人三三（化名，24岁）认为，全国超过九成民众不认同军方掌权，很多人是出于无奈和担心遭到对付，才被迫投票给军方。她此前为逃避征兵与投票暂住泰国，今年2月回国探亲。

“我回来六个月了，本想看看有没有留下来发展的机会，但大选后情况没有变好，环境依旧不安全，而且物价高得离谱。”

欣欣也感叹，出行困难与经济低迷让许多基层民众难以为继，“国家起码倒退了10年”。

受今年2月美伊冲突推动的全球油价上涨冲击，本就混乱的缅甸市场雪上加霜。托敏透露，当地电力供应非常糟糕，有时每天仅能供电四至八小时，商家不得不花钱自备发电机。

世界银行数据显示，缅甸今年4月通胀率达到24.6%。当地媒体报道，今年7月一个鸡蛋售价已超过700缅元（约0.42新元），是2021年军方政变前的七倍左右。

三三难过地说，缅甸拥有丰富的翡翠、木材和矿产，却因治理无方和持续内乱导致大批国人逃离家园。“只要敏昂莱当总统一天，缅甸似乎就不会好起来。”

年轻人为逃兵役出走 旅人与外商冷暖体验不同

缅甸内战和强制征兵制度引发大规模的“逃兵潮”。敏昂莱在上任100天的讲话中承认，大批青年流失拖累了经济，但强调将继续实施征兵令。

目前暂住越南的三三是其中一个“逃兵者”。她透露：“军方会拿着名单挨家挨户搜查，符合年龄就会被强行带走，家人不同意也无济于事。除非花大钱收买，但最怕钱花了对方却不认账。”

据她透露，每次逃出国须花费700至1300美元（约889至1652新元）打通关节，“其他国家的人出国很简单，我们却要花一大笔钱才能离境，真的很心酸。”

实皆省的艾蒙（化名，24岁）今年选择到新加坡当女佣躲避兵役。她感叹：“内战至少还会持续两年，甚至更久。如果国家好，谁愿意背井离乡？”

选择留在国内的托敏则透露了当地的生存智慧：他所在的社区成立了基金机制来应对征兵。这个基金由男性共同筹钱，一旦有人被征召，就用这笔钱寻找经济困难者顶替，并给予其家属补偿。

托敏说：“有些人因为经济困难，不得不为了钱顶替他人入伍。只要凑足人数，军方一般不会刁难。”

游人的无力感与外商的逆行坚守

不同身份的外来者则对缅甸现状有截然不同的感受。

首次到仰光度假的中国游客张小云（29岁）注意到，缅甸街上随处可见无家可归者与乞讨儿童，空气中弥漫着污水恶臭与霉味。

尽管未遇到暴力或抢劫，军人街头执勤也并未带来“全城皆兵”的紧张感，但仰光的景象仍让她深深感到无力。

“缅甸风景很美，也看得出曾经的城市化风貌。如果没有内战，缅甸可能会发展得很好，如今却仿佛陷入困境，年轻人很难看到发展机会。我旅行结束可以抽身离开，但对当地人来说，却是无尽的循环。”

近期到仰光度假的中国游客张小云说，尽管内战持续，民众仍得继续日常生活，整个城市并不会给人颓靡或死气沉沉的感觉。（受访者提供）

八年前在缅甸创办Crossworks人力资源公司的新加坡商人苏汉（31岁）则相对乐观。他分析说，从冲突分布图来看，可能会让人觉得半个国家陷入战乱，但按人口计算，目前约400万人因冲突等原因流离失所，若加上参战的人口，估计受冲突直接影响的人口约占全国五分之一。“虽然人数看起来庞大，但绝大多数人依然选择留了下来。”

“似乎所有坏事都已经发生过，想走的人大概也已离开，留下来的人反而更坚定想去改善制度。”

苏汉发起屋顶修缮计划，目前已帮助150多户家庭，还资助了60多名大学生，并协助回国者就业。

苏汉注意到，缅甸入境游客人数有所回升，航班趟次增加，机场商店也较为热闹，这些都是积极的信号。

官方数据显示，今年上半年共有约53万外国游客入境，同比增长约6%。

苏汉说：“未来仍然会是一条漫长的路，但我相信一切会越来越好。”

苏汉与熟悉当地情况的非政府组织合作，为仰光莱达雅（Hlaing Tharyar）上百户居民修缮屋顶，并设置储水装置，帮助居民应对暴雨气候。（受访者提供）