马来西亚气象局警告，印度尼西亚加里曼丹的露天焚烧活动造成的跨境烟霾多日来没有改善，导致东马砂拉越空气素质持续恶化；来自苏门答腊的烟霾则使西马西海岸的空气污染情况明显加剧。

据环境局，马国空气素质不健康的地区已从星期一（8月24日）上午的10个，增至星期二（25日）下午的30个，其中25个位于西马。情况最严重的是较接近苏门答腊的中马雪隆地区。

马国气象局总监莫哈末希山告诉《新海峡时报》，来自加里曼丹及苏门答腊的风向，正将跨境烟霾直接吹入砂拉越及半岛西海岸地区。“只要起火焚烧的地区尚未受控，未来几天的烟霾情况仍将持续。”

他预计，影响马国多个地区的烟霾情况将持续，直到印尼的露天焚烧活动受到控制。他说，目前持续高温和乾燥的天气，预计未来几天仍将主导全国天气，或进一步加剧烟霾情况。

莫哈末希山说，马国大部分地区的接下来几天的天气预料将持续炎热及乾燥。

据环境局空污指数管理系统网站，截至星期二下午2时，全国共有30个地区的空污指数（API）呈不健康水平，其中砂拉越西连录得最高182点。其次是雪兰莪佐汉斯迪亚174点，以及砂拉越斯里阿曼170点。

砂拉越共有五个地区的空污指数处于不健康水平，除了西连与斯里阿曼，还有古晋161点、三马拉汉157点，以及泗里街156点。

雪兰莪共有六地录得不健康水平，除了佐汉斯迪亚，还有沙亚南161点，瓜拉雪兰莪154点、巴生与八打灵再也都是152点，万津144点。布城与吉隆坡都是155点。

霹雳则五区空气素质不健康，包括丹绒马林156点、太平155点、打昔怡保154点、曼绒153点，以及怡保北葛152点。

北马方面，槟城共有三区不健康，明登155点，威省152点、浮罗山背146点。吉打双溪大年则是152点。

柔佛则有四区不健康，其中昔加末、峇株巴辖、东甲均录得152点，哥打丁宜102点。

此外，森美兰的汝来与芙蓉分别录得154点及152点；马六甲的武吉南眉及亚罗牙也则分别为155点及152点。

根据环境局标准，API介于0至50点为良好，51至100点为中等，101至200点为不健康，201至300点为非常不健康，超过300点则属危险水平。