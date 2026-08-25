（曼谷综合电）在泰国旅游业放缓之际，一名16岁泰国少女在美国舞台爆红。她在美国著名选秀节目《美国达人》的表演观看量已突破2亿次，泰国政府希望她的高人气可以转化为新的旅游吸引力。

彭博社报道，拉蒂甘（Rattikarn Amloy）上个月以艺名Nene Royal参赛，凭借演唱爱尔兰摇滚乐队小红莓（The Cranberries）的经典歌曲“Zombie”和亮眼的电吉他演奏迅速走红。她在《美国达人》官方网络平台的相关视频观看量，已超过今年其他参赛者。

拉蒂甘爆红后，泰国政府迅速跟进。首相阿努廷已指示旅游部门研究如何提供支持，也在政府大楼接见她，并在她的吉他伴奏下演唱一首泰国摇滚歌曲。

另据《曼谷邮报》报道，泰国政府后来宣布，将承担拉蒂甘接下来参加比赛的相关费用。她星期二（8月25日）参加《美国达人》下一轮赛事。

泰国旅游与体育部也考虑任命拉蒂甘为旅游大使，希望借她年轻和现代化的形象，向海外展现一个有别于海滩、美食和传统文化的泰国。

泰国过去曾借助流行文化扩大国际曝光。美国HBO剧集《白莲花大饭店》（The White Lotus）此前在泰国取景，把当地豪华度假村和热带景色带到全球观众面前，也带动游客对拍摄地点的兴趣。

不过，泰国今年旅游业明显放缓，主要受到中东持续冲突、生活费上升及安全疑虑等因素影响。

数据显示，泰国今年首季外国游客人数同比减少3.2%。截至8月22日，今年接待的外国游客约2000万人次，同比减少约3%，仍未恢复到2019年接近4000万人次的破纪录水平。

为扭转旅游业颓势，泰国旅游局星期一（24日）公布2027年市场营销计划，目标是让旅游收入至少增长5%，同时把更多游客引向次要城市，把主要城市和次要城市的游客比率调整到60%对40%，避免游客过度集中在热门景点。

旅游局也准备重新定位Amazing Thailand旅游品牌，不再只强调“物有所值”，而是以“疗愈就是新奢华”为宣传概念，把重点转向健康、文化、美食、体育、娱乐及创意旅游等高价值体验。