（马尼拉路透电）菲律宾计划扩大无人作战能力，包括研发和采购更多无人机，进一步推进军队现代化。

菲律宾国防部长特奥多罗星期二（8月25日）在国会众议院预算听证会上说，菲律宾武装部队目前已拥有一批无人机，用于情报收集、监视和侦察。随着相关能力逐步成熟，未来将进一步扩大采购规模。

菲律宾近年已把安全重心从应对国内威胁，转向加强外部防御。面对马尼拉与北京在南中国海争议海域的对峙日益频繁，菲律宾也计划采购更多导弹护卫舰和其他主要国防装备，以提升海上防御能力。

特奥多罗在国会预算听证会上，争取把2027年国防预算较今年获批的3055亿比索（约638亿新元）提高6.3%。其中，当局拟议明年拨款500亿比索用作军队现代化计划，较今年增加25%，而扩充无人机是重点之一。

特奥多罗指出，除了重点增加无人机数量，更重要的是建立能够有效运用无人机的通信系统、网络连接和作战能力。他说，如何把无人机整合进军事行动，比单纯增加操作人员更为关键，而安全通信和网络能力也同样至关重要。

不过，特奥多罗拒绝透露当局正考虑采购哪些系统，仅称相关信息高度敏感，尤其担心人工智能（AI）技术导致资料外泄。

菲律宾也与多个拥有无人机技术的国家接触。乌克兰驻菲大使费迪夫6月曾透露，基辅正与马尼拉讨论无人机技术合作；美国同月也向菲军方提供四艘太阳能无人艇，用于加强海上监视。