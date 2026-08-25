（吉隆坡综合讯）马来西亚前副警察总长阿育汉公开表态，支持保留《2012年国家安全罪行（特别措施）法令》（SOSMA，简称国安法），以有力打击恐怖主义活动。

阿育汉指出，恐怖组织无孔不入，像他这样的高级警官也曾遭恐怖组织伊斯兰国组织（IS，简称伊国组织）成员跟监。

阿育汉今年7月结束长达35年的警队生涯并退休。他曾在2016年至2020年间掌管武吉阿曼警察总部反恐组。

阿育汉在网媒“自由今日大马”星期二（8月25日）刊登的专访中说，面对涉及大规模行动、众多嫌犯及大量物证的案件时，一般刑事法的扣留程序根本无法满足办案需要。

他说：“我当年在反恐组工作时，从来不是一次逮捕一人，我曾在24小时内逮捕40名嫌犯。”

阿育汉解释道，办案人员需要充裕的时间搜查、扣押物品、分析手机与电脑等电子设备数据，并完成对数十名嫌犯的综合调查。若法庭只批准较短的扣留期，调查工作将难以为继。

国安法规定，执法机构在调查期间可扣押嫌犯最多28天，期满后必须提控或予以释放。

阿育汉透露，伊国组织当年曾派人跟踪他和时任警察总长卡立。“他们追踪一些警官的行踪，包括时任警察总长。他们知道我会到湖滨公园慢跑，也知道时任警察总长卡立每周六会骑电单车参加车队活动。”

“我知道这些，因为我们也在监视他们。”

国安法在前首相纳吉执政时订立，以取代《1960年内部安全法令》。人权组织和政治领袖向来批评这项法律，并要求废除或修改。内政部将修订国安法，范围包括73项不获准保外候审的罪行。