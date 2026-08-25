曾遭伊国组织跟踪 马前副警察总长支持国安法
马国前副警察总长阿育汉透露，恐怖组织伊国组织当年曾跟踪他及时任警察总长卡立阿布巴卡等高级警官。 （马新社）
（吉隆坡综合讯）马来西亚前副警察总长阿育汉公开表态，支持保留《2012年国家安全罪行（特别措施）法令》（SOSMA，简称国安法），以有力打击恐怖主义活动。
阿育汉指出，恐怖组织无孔不入，像他这样的高级警官也曾遭恐怖组织伊斯兰国组织（IS，简称伊国组织）成员跟监。
阿育汉今年7月结束长达35年的警队生涯并退休。他曾在2016年至2020年间掌管武吉阿曼警察总部反恐组。
阿育汉在网媒“自由今日大马”星期二（8月25日）刊登的专访中说，面对涉及大规模行动、众多嫌犯及大量物证的案件时，一般刑事法的扣留程序根本无法满足办案需要。
他说：“我当年在反恐组工作时，从来不是一次逮捕一人，我曾在24小时内逮捕40名嫌犯。”
阿育汉解释道，办案人员需要充裕的时间搜查、扣押物品、分析手机与电脑等电子设备数据，并完成对数十名嫌犯的综合调查。若法庭只批准较短的扣留期，调查工作将难以为继。
国安法规定，执法机构在调查期间可扣押嫌犯最多28天，期满后必须提控或予以释放。
阿育汉透露，伊国组织当年曾派人跟踪他和时任警察总长卡立。“他们追踪一些警官的行踪，包括时任警察总长。他们知道我会到湖滨公园慢跑，也知道时任警察总长卡立每周六会骑电单车参加车队活动。”
“我知道这些，因为我们也在监视他们。”
国安法在前首相纳吉执政时订立，以取代《1960年内部安全法令》。人权组织和政治领袖向来批评这项法律，并要求废除或修改。内政部将修订国安法，范围包括73项不获准保外候审的罪行。