（吉隆坡综合讯）马来西亚首相及希望联盟主席安华说，希盟已决定由选举主任阿米鲁丁出面，负责与国民阵线协商即将到来的马六甲州选举议席分配。

主导国民联盟的伊斯兰党近来频频透露与国阵就甲州选举的谈判进展，安华此番明确表态，被外界视为希盟积极争取与国阵延续合作的重要信号。

据《星洲日报》报道，安华星期二（8月25日）在雪兰莪州博特拉大学出席回教先知诞辰活动后，面对媒体追问时简短回应：“我们交给阿米（鲁丁负责）。”

针对外界盛传国阵在甲州选举更倾向于与国盟合作的说法，人民公正党甲州主席阿当阿里星期二告诉记者，国阵、国盟与希盟三方对于甲州选举的合作对象，至今仍未有定案。

“希盟领导人近期将与国阵就甲州选举展开磋商。此前双方虽曾接触，但主要是试水温，尚未进行正式谈判。”

阿当阿里也说，希盟尤其公正党已做好多手准备，包括最终无法与国阵合作的备案。“面对这次州选，我们有多种选项。结盟并非唯一出路，我们已有其他政治安排与部署。”

国阵方面则显现出观望态度。巫统副主席佐哈里星期二在吉隆坡出席活动后告诉记者，国阵对甲州选举的政治合作安排，必须等到甲州议会正式解散后才会作出最终决定。

他说，国阵须要进一步观察和研判最新局势发展，“甲州议会何时解散？我们且等着”。

不过，伊党主席哈迪阿旺早前在星期天（23日）声称，国盟与国阵已于上星期四（20日）就甲州选举正式展开谈判，并已成立秘书处跟进后续事宜。