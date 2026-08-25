（马尼拉讯）菲律宾过去三周受到热带气旋和西南季风影响，多个地区持续降雨，导致钩端螺旋体病例激增。

《菲律宾星报》报道，据菲律宾卫生部星期一（8月24日）发布的数据，截至8月22日，全国已有4285人感染钩端螺旋体病（leptospirosis）。

卫生部说，由于病原体潜伏期为五至15天，因此预计未来几天病例数将继续上升。

钩端螺旋体病俗称鼠尿症，是通过啮齿动物尿液传播的细菌性疾病。民众一旦接触受污染的洪水和淤泥，或食用受污染的食物和水，就可能感染钩端螺旋体病。病菌可通过伤口、破损皮肤、口腔、鼻腔和眼睛进入人体，症状包括高烧、剧烈头痛、肌肉酸痛和眼睛发红等。

自8月初以来，热带气旋梅梅（Maymay）、内能（Neneng）和路易斯（Luis），以及增强的西南季风袭击马尼拉大都会区、布拉干省和邦板牙省等多个低洼地区。

社会福利与发展部说，单在邦板牙省，受影响人数已达到101万人。

大气、地球物理和天文服务管理局指出，当局正密切监测三个天气系统，包括台风奥贝特（Obet）、热带风暴阿桑尼（Atsani）和热带低气压盖纳里（Gaenari）。当地警方已提高戒备级别，并与各部门协调采取防洪措施，协助易受洪水侵袭地区的居民。

连日暴雨也给政府的防洪工作带来巨大压力。菲律宾总统小马可斯星期天（23日）说，近期暴雨的规模达到菲律宾历史上前所未有的水平，已经让现有防洪体系不堪负荷。

小马可斯说，政府的当务之急是修复被暴雨损坏的基础设施，同时考虑建设长期防洪项目，包括在新怡诗夏省建造河坝，以及一条延伸到巴丹半岛的长堤坝。