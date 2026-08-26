泰国南部三个府多处地区上周六连续发生爆炸、枪击和纵火事件后，马来西亚与泰国边境的兰斗班让（Rantau Panjang）海关综合大楼（ICQS）过后两天的出入境人次显著下降。

据马国《马来邮报》星期三（8月26日）报道，马国兰斗班让边境管制与保护局（AKPS）指挥官哈姆扎（Siti Khadijah Hamzah）向马新社透露，从上周六（22日）至本周一（24日），共有3298人次入境马来西亚，出境则为2969人次。

位于马国北部吉兰丹州巴西马县（Pasir Mas）的兰斗班让ICQS上周六的入境人次为2068，周日和周一则降至1230。至于出境人次，上周六为1696，周日和周一降至1273。

哈姆扎说，出入境人次下降相信与上周六陶公府、北大年府和也拉府51个地点同时发生的枪击、爆炸及建筑物纵火袭击有关。

与此同时，马新社在兰斗班让ICQS实地观察发现，当地一片冷清，即使在公共假日期间通常会出现的交通拥堵也不复存在。

此前，入境泰国的车辆会排起近一公里长队，公共假日或周末的跨境人次可达5000。泰南接连发生的袭击事件导致部分马国人推迟前往当地旅游、购物和探亲的行程。

陶公府在三个府发生逾50起事件后实施宵禁，时间为晚上10时15分至翌日凌晨5时。巨大的爆炸声也导致附近民宅受到震撼，令马泰边境沿线的居民感到不安。