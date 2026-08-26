（吉隆坡综合讯）马来西亚反对党土著团结党在柔佛与森美兰州选举中坚持独立参选却铩羽而归后，近期频频向执政的团结政府成员希望联盟和国民阵线释出善意，似乎有意争取在来临的马六甲州选举中达成合作。

伊斯兰党主导的国盟及首相安华领导的希盟相继透露与国阵就甲州选举展开合作谈判后，土团党甲州宣传主任希沙慕丁星期二（8月25日）接受网媒“自由今日大马”访问时说，土团党对在甲州选举中与所有阵营合作持开放态度，尤其是希盟。

他说，为了土团党的延续与未来，必须以理性和开放的态度看待各种政治局势。“甲州土团党选择开放讨论空间，不对希盟或任何阵营关上大门。”

甲州土团党已向希盟释出合作意愿，另一边彭亨州土团党则表明支持由国阵巫统牵头的州政府。

彭亨州土团党瓜拉冼都区州议员嘉斯利及乐芭区州议员莫哈末亚兹迪星期三（26日）说，他们已获得党中央批准，继续支持巫统籍彭亨州务大臣旺罗斯迪，直到议会解散。

土团党副主席阿末法依沙随后发文告说：“由土团党主席慕尤丁主持的政治局已全面讨论此事，原则上支持两人这么做。”

彭亨州议会共有42席，国阵和希盟以25席联合执政彭亨州；土团党则有两席。

除了马六甲和彭亨，土团党也可能在雪兰莪州向执政阵营靠拢。

雪州土团党鹅唛斯迪亚区州议员希尔曼星期三说，彭亨州土团党州议员对州政府的支持表态，接下来也可能发生在其他州。

他不排除雪州土团党州议员表态支持由希盟领导的雪州政府，直到任期结束。

希尔曼说：“从雪州政治层面来看，希盟未必需要土团党；但如果双方真的展开合作，或许可以通过理念与思想的融合，进一步加强雪州为人民推动的各项计划和措施。”

希盟目前握有雪州议会56席中的32席，国阵有两席，土团党有11席。曾是土团党党员的巴生海峡区州议员阿都拉昔目前以无党籍议员身份支持雪州大臣阿米鲁丁。

阿米鲁丁早前表明，只要有助于维持政治稳定与维护人民利益，希盟对于与任何政党合作持开放态度。不过，雪州希盟与土团党并未展开任何正式磋商。