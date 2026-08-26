马来西亚内阁将加强监管电商平台以保障消费者权益，但不会关闭电商。

据《星洲日报》星期三（8月26日）报道，马国团结政府发言人兼通讯部长法米（Fahmi Fadzil）当天在内阁会议后的线上记者会上透露，首相安华已指示财政部和通讯部立即研究相关监管措施，并会邀请电商平台展开磋商。

法米说，对电商平台的投诉来自消费者和实体商店，部分涉及电器、电子产品以及产品的清真认证问题。部分电商平台已在马国注册成立公司运营，但也有平台未在当地注册。

法米强调，政府无意关闭电商平台，而是要加强监管以保障消费者权益。例如平台上销售的电器和电子产品须符合马国工业研究与规格局（SIRIM）的标准，若产品被标示为清真，也须符合马国现有的认证标准。

他透露，从2025年1月1日至今年8月25日，马国通讯及多媒体委员会共接获1964宗与电商平台相关的投诉，包括销售的产品和诈骗问题。

法米也说，通讯及多媒体委员会此前已针对社交媒体落实执照监管框架，也具备与平台磋商和落实监管的经验，接下来与电商平台的磋商也可能采取类似方式。