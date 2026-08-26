印度尼西亚卫生部表示，浓重烟霾笼罩印尼多个城镇，居住在婆罗洲和苏门答腊岛七个省份的多达340万民众因暴露其中而面临呼吸道感染和并发症的风险。

印尼卫生部星期三（8月26日）称，已向受灾最严重地区的居民发放逾26万个口罩。

在苏门答腊岛廖内省首府北干巴鲁，浓重烟霾迫使政府关闭数十所学校，并敦促居民留在室内。

38岁的企业家阿都拉（Abdullah）告诉法新社：“夜间烟霾更加浓重，北干巴鲁几乎成了一座死城。很多人不敢出门，即使出门也会戴口罩。”

阿都拉还说：“我的眼睛刺痛得厉害。出门时，感觉就像在吸入刚焚烧的垃圾冒出的烟。”

同样位于苏门答腊岛的占碑，31岁的家庭主妇法丽达（Farida）说，烟霾已经影响到她家人的健康。

她告诉法新社：“我和四岁的孩子已经开始频繁咳嗽，尤其是在户外待得太久时，我呼吸困难。”

占碑地方政府已下令幼儿园和小学生本周剩余时间居家学习。

总统普拉博沃周二表示，政府已部署数十架直升机和飞机、多个水泵以及数千名人员扑救大火。他相信火势已开始得到控制，并希望情况在未来一至两周内能完全解决。