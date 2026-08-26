马来西亚将于8月31日庆祝国庆，由于多地受到烟霾影响，布城政府正在评估国庆庆典的规模和地点，但现阶段不考虑取消活动。

据《马来邮报》星期三（8月26日）报道，马国通讯部长法米法兹（Fahmi Fadzil）在当天内阁会议后举行的线上记者会上透露，马国气象局已向内阁汇报烟霾情况，包括布城、吉隆坡以及受严重影响的砂拉越。

法米说，政府首席秘书山苏阿兹里阿布峇卡（Shamsul Azri Abu Bakar）于当天下午主持会议，与相关机构评估情况，并确定国庆庆典应采取的适当措施。政府作出决定前，将评估未来五至六天的天气预报和变化趋势，包括预计的烟霾情况。检讨范围包括定于8月31日在布城广场举行的国庆庆典，以及由吉隆坡市政局和联昌国际银行（CIMB）主办、定于8月30日在独立广场举行的国庆日前夕活动。

法米也说，政府作出决定时，将考虑访客和参与者的安全。政府也将征询教育部和卫生部的意见，因为来自三个州的约1500名中学生将参与国庆庆典的人体图形表演。有关活动的最终决定预计在周三的会议后作出。

布城周二录得的空气污染指数（API）达156点。根据国家环境标准，空气污染指数介于101点至200点，即被归类为“不健康”水平。