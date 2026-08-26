（金边综合讯）泰柬边境纷争再起，泰国首相阿努廷身着军装访问边境争议地区，招致柬埔寨提出边境冲突爆发以来最强烈的抗议；金边谴责此举侵犯主权，并强调泰首相到访也不会令泰方非法占领的边境领土合法化。

柬埔寨外交与国际合作部星期二（8月25日）发文告说，柬政府已就阿努廷上星期天（23日）未经柬埔寨授权访问柏威夏省（Preah Vihear）安塞地区的行为，正式提出最强烈的抗议。

文告指出，阿努廷这次未经授权的访问，是“企图对柬埔寨主权领土提出非法声索的蓄意行为”，并指这个地区自去年持续遭泰国武装部队非法占领。

柬方强调，任何非法行为都不会产生合法领土所有权；“因此，泰国首相的访问，也绝对不会使非法占领柬埔寨主权领土的行为合法化”。

柬埔寨要求泰国立即停止在上述地区及自去年以来非法占据的其他地区的占领行动，避免边境紧张局势再度升温，为和平解决争端创造条件。柬方也重申，愿同泰方及其他邻国一道，坚持通过和平方式解决边界争端，并依据国际法及现有双边协议处理相关问题。

柏威夏省安塞地区是柬泰边境争议的核心区域。柬埔寨坚称，根据划分边界的历史地图，安塞地区完全划入国际公认的柬领土境内。但泰国长期以来对柬埔寨依赖这份历史地图的做法提出质疑，并对分水岭和边界线有着不同解读。

双方冲突在去年迅速激化，5月、7月和12月，发生至少三次流血冲突，亚细安各国乃至中美代表都参与调停。双方去年12月底签署停火协议，允许边境平民返回家园，但之后仍不时发生摩擦。

泰方：阿努廷走访边境为慰劳前线官兵鼓舞士气

泰国首相府公共关系部星期天在社交媒体介绍阿努廷这次访问时说，此行的目的是慰问在边境执行防御任务的一线官兵。

泰方说，阿努廷由国防部长和陆军总司令等人陪同，听取前线驻军关于局势、任务和扫雷进展的简报，并慰问一线人员，发放生活物资、鼓舞士气。阿努廷也探望了此前执行排雷勘察作业时，不幸踩中地雷导致重伤截肢的泰国军人。

泰国陆军则在社媒发文说，阿努廷此次视察，反映了政府和军队对边境执勤官兵的关怀，并全力加强各方面准备工作捍卫国家主权；同时致力确保边境地区的稳定发展与人民的安全。

目前，两国政府仍在通过多个双边机制，包括总边界委员会、联合边界委员会和地区边界委员会等，处理边境安全和悬而未决的划界问题。

柬新闻部长奈帕德拉星期三也在社媒发文，呼吁泰国从争议领土撤军并拆除铁丝网、路障、军事据点、战壕等军事设施，允许约2万名仍流离失所的柬平民安全重返家园。