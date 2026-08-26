（吉隆坡综合讯）马来西亚空气质量星期三（8月26日）明显改善，但面对国庆转眼将至，联邦政府宣布应对备案，下星期一（31日）国庆日当天若烟霾情况又加剧，庆典可能择地举行、缩小规模或移入室内。

据环境局空气污染指数管理系统网站，全马空气质量处于不健康水平的地区，已从星期二（25日）晚间的28个，减至星期三晚间的11个，其中四处位于砂拉越，七处在西马半岛。

砂拉越西连仍是全国空气质量素最糟的地区，空气污染指数166。其次是砂拉越三马拉汉166和斯里阿曼164。首府古晋空污指数也达113。

西马空污指数最高的是吉隆坡蕉赖157，其他空污指数超过150的地区还有森美兰汝来、雪兰莪沙亚南、布城、森州芙蓉、雪州佐汉斯迪亚，和吉隆坡峇都慕达。

副首相阿末扎希星期三在脸书提醒，空气质量素质处于不健康水平地区的居民，应减少户外体力活动。他说，目前干燥少雨和烟霾的情况，料还会持续一段时间。

据《星洲日报》报道，团结政府发言人法米星期三在内阁会议后的记者会上说，尽管受烟霾影响，政府不会取消今年的国庆庆典。

他说，各政府部门与气象局将开会讨论，研究国庆庆典是否按照原定计划在布城广场举行，还是要缩小规模或更换地点。

柔佛州边佳兰林火延烧三天 近半面积火势已扑灭

此外，柔佛州边佳兰七湾林火星期三进入第三天。消防员截至当天凌晨扑灭逾51公顷火场中25公顷或近半面积火势。

柔佛州负责卫生及环境事务的行政议员（州内阁部长）林添顺告诉记者，灭火工作在24小时不间断进行。但炎热、干燥及强风等因素加速火苗在泥炭层中的蔓延，地形崎岖及水源有限也影响灭火进度。