国民阵线主导的森美兰州政府认为，前朝希望联盟17名州议员和两名协调员在州议会解散后仍取得309万令吉（约98万新元）拨款，已经违反条例。州政府因此下令他们30天内归还这笔拨款。

国阵与希盟正磋商是否在马六甲州选举合作。森州政府的追讨行动是否影响双方谈判也备受关注。

据《星洲日报》报道，森州大臣依斯迈拉欣星期三（8月26日）在行政议会后的例行记者会说，州政府将尽快向这些州议员和协调员发出索款信函，并要求他们在发函日起的30天内退回拨款。

依斯迈拉欣说，森州议会今年6月5日解散前，前朝政府在6月4日向这些人发放规定在7月至9月使用的309万拨款。

他说，州议会解散后，所有州议员都失去资格，因此依法不能领取及使用这些拨款。

依斯迈拉欣说，七名时任行政议员每人须退款15万令吉，10名州议员各须归还17万4000令吉，两协调员各须归还15万令吉。

他提醒，若这些人没在期限内归还拨款，州政府将采取进一步行动。

森州议会共有36席。国阵和国盟在8月1日的州选举赢得18席和七席，包括国阵巫统16席、马华两席，以及国盟伊斯兰党四席、国家宏愿党三席。双方合作组成拥有三分之二多数优势的执政联盟。

10名新任州行政议员8月7日在瓜拉庇劳神安池王宫向森州最高统治者慕力兹宣誓就职。