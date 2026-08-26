（雅加达综合电）印度尼西亚中央银行行长热门人选德斯特莉说，如果顺利当选，她的首要任务是维持货币与汇率稳定，同时会先发制人采取措施支撑印尼盾，并在保持稳定的框架内为经济增长与扩大就业留出空间。

现年62岁的德斯特莉（Destry Damayanti）是代行长。她星期三（8月26日）出席国会委员会的候选资格审查听证会时强调：“从货币政策的角度来看，首要任务仍然是在保持稳定的同时，为经济增长留出空间。”

她指出，央行的职责不仅在于维护货币和金融系统稳定，还必须实施一系列政策，创造有利于实体经济增长和增加就业机会的经济环境。

德斯特莉进一步补充，央行将加强对外汇交易的监控，以支持主权财富基金达南塔拉（Danantara）旗下的战略大宗商品出口公司，同时承诺加强央行与政府及负责监控大宗商品出口的新国家机构之间的协调。

印尼央行原行长佩里7月25日突然请辞。有报道称，佩里因经济增长战略及流动性政策与财长普尔巴亚发生激烈矛盾。佩里离职后，自2019年起担任副行长的德斯特莉接任代行长。市场普遍视她为务实和稳定的决策者，能有效维持央行政策延续性。

作为总统普拉博沃唯一提名的央行行长人选，德斯特莉的提名在8月10日公布后曾显著提振印尼盾汇率。在此之前，由于市场担忧政策不确定性及资本外流，印尼盾一度大幅下跌，并沦为今年亚洲表现最差的货币之一，兑美元汇率曾累计下跌约6%。印尼股市今年以来已下挫超过25%。

国会审查委员会预计将于星期四（27日）对德斯特莉的提名作出决定。之后，提名仍须通过国会全体会议表决，并由普拉博沃正式任命。由于普拉博沃领导的执政联盟掌控国会绝大部分议席，外界普遍预计提名将顺利通过。届时，德斯特莉将成为印尼央行成立73年来的首位女行长。

目前还不清楚她将开启全新的五年任期，还是仅填补佩里剩余至2028年的任期。

经济师普遍看好德斯特莉会延续现有货币政策，并与普拉博沃政府保持良好工作关系。她上周以代行长身份主持首次政策会议时，决定维持利率不变，将维护印尼盾汇率稳定置于首位，同时扩大吸引外资流入的激励措施。

分析人士认为，这一政策基调与佩里在任时期基本一致。为支撑印尼盾，印尼央行自5月以来已累计加息100个基点，其中包括6月时八年来首次采取的非周期加息行动。