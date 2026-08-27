（亚罗士打／加央综合讯）马来西亚吉打州政府禁发博彩业营运许可的政策遭联邦法院驳回后，据传博彩业者正准备向同样由伊斯兰党执政的玻璃市州发起类似诉讼。吉打与玻璃市州政府均表明，将坚持禁赌立场并在法庭应战到底。

据《星洲日报》报道，玻璃市州务大臣阿布峇卡星期三（8月26日）在行政议会会议后的例行记者会上说，若博彩业公司因州政府停发投注站营业执照而索赔，州政府已做好应对诉讼的准备。

不过他补充说，州政府目前尚未收到博彩业者的起诉通知。

吉打州务大臣沙努西星期二（25日）在“吉打禁赌受阻课题”说明会上透露，在联邦法院驳回州政府的上诉准令申请后，州政府正研究能否通过《1976年地方政府法令》等机制，继续拒绝向博彩业者核发营业执照。

沙努西承认，联邦法院的裁定可能导致州政府面对博彩业者数亿令吉的索赔，但他强调，若业者提出索赔，州政府将在法庭抗争到底。

伊党中央法律与人权委员会主席万罗希米也指出，败诉并不意味着禁赌斗争结束，州政府仍可通过地方政府权限继续禁赌政策。

万罗希米也说，博彩业者接下来准备在玻璃市及其他州发起类似诉讼。

自1990年12月起，伊党执政的吉兰丹州率先拒绝更新博彩业执照，登嘉楼州在2000年跟进。吉打与玻璃市则分别在2023年1月和2024年3月关闭州内所有合法博彩投注站。

此前博彩业者并未对丹、登两州提起诉讼，但在吉打州45家投注站于2023年1月被勒令关门后，博彩公司入禀法庭申请司法检讨。

亚罗士打高庭2024年6月裁定，吉打州政府的做法越权违宪且不合法，下令撤销禁令并赔偿业者损失。上诉庭随后于2025年12月驳回吉打州政府的上诉。联邦法院本月12日驳回吉打州政府终极上诉，维持亚高庭原判。