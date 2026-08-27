马来西亚国防部长卡立诺丁说，政府高度关注泰国南部局势，并会继续支持推动泰南地区和平的努力。

他强调，马国武装部队会继续加强马泰边境的管控和监测，确保泰南暴力袭击事件不会蔓延至马国。

《东方日报》报道，卡立诺丁星期四（8月27日）在记者会上说：“我要强调的是，我们不允许我国境内成为任何使用暴力，以及拒绝参与泰南和平进程人士的庇护所或藏身处。我们将充分配合泰国当局，确保这种情况（泰南暴力袭击）不会发生……我们将确保没有任何势力渗透（进入马国）。”

卡立诺丁也证实，马国武装部队已向首相安华提呈人选名单，供安华考虑并遴选出任泰国南部和平进程协调人的人选。此前担任马国政府协调人的莫哈末拉宾，任期已届满。

卡立诺丁说：“我们知道，这并不是一项容易的工作。我们长期以来一直参与其中，也意识到要实现和平，就必须让各个团体及各方人士共同参与。”

泰国南部边境三府多个地点上周末发生至少78起骚乱事件，包括爆炸和纵火袭击，造成两人受伤，以及车辆、通信设施和其他财物受损。由于肇事者在多个地点同时作案以转移注意，陶公府军方宣布当地实施宵禁，加强管控局势。

期间，陶公府发生的强烈爆炸震动了当地住宅，并引起马泰边境居民的担忧，包括吉兰丹州兰斗班让的甘榜鲁博贡及甘榜德桑。