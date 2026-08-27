马来西亚前首相依斯迈沙比里正式被控没有按规定申报资产，成为第三名卸任后遭提控的马国前首相。依斯迈不认罪，法官批准以30万令吉（约9万5000新元）保外候审。

据《星洲日报》报道，控状指现年66岁的依斯迈，接获反贪会官阶专员及更高级官员于1月10日发出志期的资产申报通知后，2025年2月7日在布城反贪会总部协助调查时，蓄意提交一份不符合规定的资产申报书面声明。

根据控状附录，依斯迈未申报的资产包括1477万2150令吉、613万2350新元、146万1400美元（约186万新元）、300万瑞士法郎（约473万新元）、1216万4150欧元（约1801万新元）、3亿6300万日元（约289万5000新元）、5万零250英镑（约8万7000新元）、4万4600新西兰元（约3万3700新元）、3475万阿联酋迪拉姆（约1202万新元），以及35万2850澳大利亚元（约32万2000新元）。这些货币总值约5075万新元。

控状附录也指，依斯迈没申报五条各重一公斤的瑞士精炼纯金金条、一条重100克的瑞士精炼纯银银条，以及一枚重5克的999纯金金币。

控状指，依斯迈抵触《2009年反贪会法令》的“未按反贪会要求如实申报所有资产”条文。一旦罪成，可被判禁最长五年，以及罚款最高10万令吉。

延伸阅读 马国上诉庭批准律师公会挑战扎希无事省释判决 马国反贪会周五提控前首相依斯迈

吉隆坡地方法庭法官苏珊娜批准，依斯迈以30万令吉和一名马国籍家属担任担保人等两项条件保外候审。

不过，苏珊娜认为，没证据显示依斯迈有潜逃风险，因此驳回控方提出扣押依斯迈护照的申请。案件展期至9月29日过堂。