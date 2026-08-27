（沙亚南综合讯）马来西亚雪兰莪首邦市双威水上乐园过山车上周末发生意外，造成10人受伤。这是马国近年来较严重的主题公园意外事件，雪州政府与警方都已介入调查。

雪州警方星期四（8月27日）证实，双威水上乐园（Sunway Lagoon）过山车上星期六（8月22日）晚间约9时发生意外。当时出事的过山车上共有22名马国本地人及外国游客，年龄介于11岁至44岁。意外导致其中10人受伤，所幸无人死亡。

雪州职业安全与卫生局同日在官方脸书发文说，过山车相信是发生滑行故障而触动紧急煞车系统，导致游乐设施突然停下，多名游客因冲击而受伤。事发地点距离游客下车处约200米。过山车事发后已停运。

雪州总警长沙兹里星期四在记者会说，警方已从执法及刑事等多角度调查此案，包括是否涉及人为疏忽或蓄意破坏。警方将检查涉事过山车及轨道，以厘清意外发生时的实际情况。也有公众提供情报，为警方提供重要线索，不过暂无法向外透露详情。

他透露，10名伤者中的两人仍留医，但伤势并不严重。其余伤者都已出院。

双威集团创办人及主席谢富年星期二（25日）告诉《新海峡时报》，意外可能与金属疲劳有关。他说，出事过山车事发前约两三周才刚进行全面检查及维修。