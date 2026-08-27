一架从日本东京飞抵吉隆坡国际机场第二终站的客机起落架舱惊见腐尸。警方证实死者为一名男性，身上并未发现伤痕。当局已将尸体送往医院解剖，以厘清死因。

据《星洲日报》报道，吉隆坡国际机场警区主任拉威星期四（8月27日）发文告指出，警方当天上午7时接获机场运营控制中心通报，指在一架客机右侧起落架舱内，发现一具卧倒的男尸。

拉威说：“经初步检查，尸体已开始腐烂，身上没有任何身份证件。根据体格推断，死者年龄介于17岁至25岁之间。死者穿着前面印有Oakley字眼、背面则印有龙图案的白色连帽衫，下身则穿着浅蓝色牛仔裤、棕色腰带，及黑色的袜子与运动鞋。”

拉威透露，死者身上并无任何伤痕。遗体已被送往沙登医院解剖。“警方将这起案件列为猝死案处理。民众切勿对此事妄加猜测。任何知情者可联系吉隆坡国际机场警方提供情报。”

另据《星报》报道，相关客机是从日本东京起飞，并于星期四上午6时30分抵达吉隆坡国际机场第二终站。

有消息指，根据尸体状况判断，死亡时间相信超过72小时。