（曼谷彭博电）受中东伊朗战争引发的全球能源震荡影响，加上数据中心与人工智能（AI）热潮推动电力需求急剧上升，泰国政府决定大幅调整国家能源战略。泰国政府计划在25年内将清洁能源发电比重提高至60%，并首次将核能纳入国家电力发展蓝图，以减少对进口液化天然气的依赖。

泰国能源部长阿甲那星期三（8月26日）在国会大厦接受彭博社访问时指出，中东局势升级凸显能源自主的紧迫性。“中东冲突表明，我们必须紧急减少液化天然气和其他燃料的进口。我们须要构建一个更清洁、更自给自足的电力系统。”

根据拟议中的25年国家电力发展蓝图，太阳能、风能和水力等清洁能源占全国发电量的比重，将提高到60%。泰国政府计划在今年10月正式发布这份蓝图。

泰国目前逾60%的电力依赖天然气生成，绝大部分天然气依赖进口，而可再生能源目前仅占约15%。进口能源价格容易受到地缘政治波动影响，中东美伊冲突导致能源价格暴涨，泰国财政面对沉重压力。

除了大力发展再生能源，最新电力蓝图还将首次纳入核能发电。阿甲那透露，政府目前正在研究小型模块化反应堆，作为一种稳定和低碳电力来源，以弥补风能和太阳能等间歇性可再生能源的不足。

泰国在数据中心、云计算和先进制造业领域已吸引数十亿美元的投资，政府一直在采取措施，确保有足够的发电能力来满足不断增长的电力需求，也减轻家庭的电费负担。

国会通过紧急贷款法案 为受能源危机影响者纾困

另据泰国媒体报道，泰国国会下议院星期三晚正式通过政府提交的4000亿泰铢紧急贷款法案。这笔贷款将用于向国家福利卡持有者、低收入群及运输从业者等受危机影响的群体提供即时纾困，也将直接拨款资助能源转型项目。

副首相兼财政部长埃尼提为紧急贷款法令辩论总结时强调，此措施对于解决能源危机和加强泰国未来的经济是必要的。他指出，第二季度经济数据显示，泰国正面临一场真正的危机，而不仅仅是政策层面的问题。

他说：“经济数据表明，如果没有政府的迅速应对，这场危机可能会给泰国经济留下持久的创伤，导致企业倒闭和人们失业。”