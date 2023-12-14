马来西亚执法人员上周于五天之内，在10个州属突击45个矿场，结果发现其中24个无照营运的非法矿场。当局起获近1亿2000万令吉（约3700万新元）物资，包括可提炼稀土的高岭土，这显示其中一些矿场涉及盗采稀土。

当局也发现一些矿场非法聘用外国地质学家勘探矿产资源，还非法采矿三年至五年。这是马国非法采矿问题多年来日益严重后，警方采取的最大规模执法行动。

据《星洲日报》报道，武吉阿曼警察总部内部安全及公共秩序部总监尤斯里星期四（8月27日）下午在警察总部召开记者会说，警方上星期三（19日）至星期天（23日），动员728名各机构执法人员，严打日益严重的非法采矿活动。

他透露，执法人员在全国突击检查45个矿场，其中14个在沙巴，砂拉越有七个、彭亨六个、雪兰莪四个，而登嘉楼、吉兰丹和霹雳各三个，吉打和森美兰则分别两个，以及柔佛一个。

他说，当局发现其中只有21个矿场领有合法执照，其余24个则是无照营运。

他透露，执法人员起获的物品价值接近1亿1900万令吉，包括约3万3000吨可提炼稀土元素的高岭土、煤炭、碎石泥土和砂矿等，总值近2100万令吉。

警方也扣押55辆车辆（近1480万令吉）、87台重型机械（近3870万令吉），以及194件各类采矿设备（近4430万令吉）。

尤斯里透露，警方调查发现，一些非法采矿团伙可能聘用外国专业人士，包括来自中国的地质专家，协助勘探矿产资源。

他说，这些非法采矿者并非初学者，他们当中一些人长期涉足采矿行业，对矿产资源分布及勘探具有一定经验。

至于团伙是否有境外幕后主脑，尤斯里说，警方目前仍在追查整个犯罪链，包括背后人员及资金流向。

马国警方近年来多次出手严打非法开采稀土团伙，并发现其中许多案件都涉及中国公民，许多非法开采与出口的稀土也是流向中国。

时任环境部长聂纳兹米2024年3月12日在国会答询时说，马国在2023年共有约1万9000吨稀土氧化物流入中国，其中只有约3000吨是合法出口，其余约1万6000吨都是非法开采与出口。

换言之，超过84%的稀土氧化物是以非法管道流入中国，造成马国数亿令吉财政损失。

吉打州警方2023年4月逮捕和提控在吉打州华玲非法开采稀土的40人，包括两名中国公民。

霹雳州政府2023年12月在宜力的免登喜洲森林保留区发现非法稀土矿场，逮捕10名马国人和21名外国人，包括16名中国公民。

森美兰政府2024年12月在淡边发现非法稀土矿场，逮捕一名马国人和两名中国公民。