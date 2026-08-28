（吉隆坡综合讯）马来西亚人力资源部前部长沙拉瓦南涉嫌收取近110万令吉（约35万新元）贿赂，以批准一家公司1000个外籍劳工配额的申请，被反贪污委员会提控三项收贿罪名。他否认有罪，获准保外候审。

现年58岁的沙拉瓦南是国民阵线成员国大党署理主席，也是霹雳州打巴区国会议员，在前首相依斯迈沙比里2021年8月至2022年11月执政期间担任人力资源部长。

沙拉瓦南星期五（8月28日）在吉隆坡地方法庭面控，大批支持者聚集在法庭外声援。面控结束后，他暗示此案带有政治动机，坚称自己遭陷害。

根据控状，沙拉瓦南被指在2022年6月及7月间，利用人力资源部长的职务便利，三次向中间人收取总额109万7000令吉的贿赂，作为批准TYKB Engineering私人有限公司1000名客工配额申请的报酬。

沙拉瓦南因而被控违反《2009年反贪会法令》有关公职人员贪污受贿的条文。一旦罪成，可被判最高20年监禁，以及处以至少贿金五倍或1万令吉的罚款。

承审法官阿祖拉听取控辩双方陈述后，批准沙拉瓦南以45万令吉和一名担保人保外候审。法官也指示沙拉瓦南每三个月须到住家附近的反贪会办事处报到一次，以及不得直接或通过第三方干扰控方证人。

法官择定9月29日进行案件管理。

沙拉瓦南否认罪行 称遭政治迫害

沙拉瓦南休庭后在庭外召开记者会，暗示自己遭政治迫害。他说：“人民终将看清，你们是如何通过政治手段对付不支持你们的人。”

他也说，案件开审后，真相自会浮出水面。他因此要求法庭加快审理此案，避免拖延让有心人借机破坏他的名声。

沙拉瓦南星期四（27日）回应记者询问时，否认自己在任内涉及任何不当行为，并指有关案件相信与2022年冠病疫情期间的客工招聘课题有关。

他透露，他星期一（24日）已致函首相安华，说明在部长任内，无论他本人还是家人，均未参与任何客工招聘事务。

他在信中附上多份证人的法定声明，指称这些证人遭胁迫诬陷他，因此要求安华确保调查过程透明及公正。