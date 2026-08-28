（曼谷综合讯）泰国最新的外籍人员驱逐出境条例于星期五（8月28日）正式生效。泰国政府即日起对行为举止不当、扰乱社会秩序或违法的外国游客实施“零容忍”政策，违规者不仅可被取消签证和即刻驱逐出境，还将入列黑名单，永久禁止入境泰国。

《民族报》报道，首相阿努廷星期三（26日）签署这项新条例，新条例星期四在《皇家公报》发布，星期五生效。新条例旨在建立更快速和高效的跨部门协调机制，以应对外国人在泰国违法罪成的后续处理。

泰国旅游及体育部长素拉沙星期五说，当局将与内政部、旅游警察局和移民局密切合作，严格落实“零容忍”政策。

根据新规，内政部长有权对涉及六大类违法行为和在服刑期满后的外籍人士下达驱逐令。这六类行为包括：非法入境或逗留、非法打工、非法经营商业活动、伪造或使用伪造官方文件、触犯法定刑罚至少五年监禁的罪行，以及作为上述五种罪行的主犯、教唆者或跟共犯。

新规还要求，在外籍囚犯刑满前至少15天，惩教部门必须向内政部常任秘书提交囚犯的姓名、国籍和案情资料，以便当局及时评估遣返程序。被遣返者在指定期限内甚至永久被禁止再次入境。

不过，条例也设立了人道主义例外条款：若被遣返者可能面临酷刑、不人道待遇或强迫失踪等风险，其他国家或国际组织可通过外交渠道申请安排他到第三国，但须取得当事人书面同意并承担相关费用。

素拉沙说：“泰国是一个开放的国家，欢迎来自世界各地、尊重法律、尊重泰国人民及泰国文化的游客。但与此同时，我们绝不欢迎也不容忍那些无视法律、缺乏道德、不尊重泰国人民或制造事端、扰乱社会秩序的游客。”

“一旦发现这类行为，我们将果断执法，并立即将他驱逐出境，以保护全体泰国人民的福祉，并为其他游客营造安全的环境。”