（吉隆坡综合讯）马来西亚霹雳州宜力发生3.4级微弱地震，周边地区有明显震感。

不少居民说，事发时房屋、床铺及窗户明显摇晃，以为有东西掉落在屋顶或撞击窗户，纷纷跑到屋外查看，才惊觉是地震。

马国气象局发声明说，霹雳州宜力（Gerik）的天孟莪（Temenggor）地区星期五（8月28日）凌晨零时06分发生地震，震中位于上霹雳县（Hulu Perak）东北方向约9公里处，震源深度10公里。

此次地震没有构成海啸威胁，但宜力及周边地区普遍有震感，气象局会密切监测后续情况。

地震发生后，许多居民在社交媒体叙述亲身经历。住在甘榜峇眼峇鲁的马斯再仄里在脸书发文说，地震时他感受到床及窗户震动。“我以为有什么在屋顶作怪，走出屋外查看，没想到邻居也都跑出来，大家都感受到震动。”

另一居民莫哈末纳菲斯说，当时的震感就像“有东西在地下移动”。

马国地震向来主要发生在东马沙巴，且都是弱级地震，多半受印度尼西亚地震波及。西马地震相对较罕见，但近年来也不时发生。柔佛州去年8月就多次发生地震，震级介于2.5级至4.1级。