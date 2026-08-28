（差奈县路透电）泰国南部上周末发生数十起协调一致的暴力袭击事件，令当地社会陷入恐慌和爆发信任危机。

泰南北大年府、也拉府、那拉提瓦府和宋卡府上周末发生至少78起袭击事件，遇袭的设施包括政府办公楼、便利店、私营企业、车辆、电线杆及铁轨，造成至少三人受伤，部分铁路服务中断。

事后，一起枪击事件导致当地居民与执法当局之间的猜疑恶化。21岁村民索莱称，上星期六（8月22日）晚，他与三个朋友结束露营骑车回家途中，遭到上空盘旋的军方直升机开枪射击，他腹部中弹。

索莱说：“我当时停下电单车并举起双手。他们第一轮射击没有击中任何人，但当我们继续前行时，直升机绕到我们前面再次向我们开枪。”

军方强烈否认军人从直升机向地面开枪，并称直升机当时只是执行空中侦察任务。

不过，目击者和当地村长努森证实索莱的说法。努森还说，索莱一行人在通过安全检查站时，并未被发现携带任何武器。

警方正在调查这起枪击事件，当地议员和社区代表已要求对事件展开独立调查。

索莱的朋友哈桑说，他们希望正义得到伸张，但又害怕军方诬陷他们是叛军。

尽管暴力袭击频发，但这起枪击事件进一步加深一些居民的不安全感，其中包括索莱的哥哥马托哈。

马托哈说：“我不想一个人出门。我弟弟遇到这样的事情，所以我害怕同样的事情也会发生在我身上。”

21岁村民索莱8月22日遭军方直升机上的人员开枪射击，腹部中弹，目前在医院接受治疗。（REUTERS）

泰南民族矛盾由来已久 和平进程进展缓慢

泰南人口以回教徒和马来族居多，当地数十年来一直争取更大自治权。泰南三府自2004年爆发叛乱冲突以来，长期笼罩在低烈度暴力阴霾之中。

泰国政府与分离主义组织2013年经马来西亚斡旋启动和平谈判，但一直没有进展。

首相阿努廷上台后，推动与国民革命阵线（Barisan Revolusi Nasional）进行和平谈判。

曼谷首席谈判代表他努早前告诉路透社，阿努廷政府希望超越过往“以让步换取减少暴力”的模式，转而解决深层的政治诉求。

然而，持续不断的冲突已让当地居民饱受创伤。7月22日，武装分子袭击军方安全检查站时，10岁的哈比被流弹击中腿部，至今仍受心理创伤困扰，看到军人或人潮就会感到紧张。